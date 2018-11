Studentenhuisvester Camelot verhuurt kamer in eigen kantoor illegaal aan toeristen

Fraudeurs op Airbnb zijn er in vele soorten en maten, maar vandaag liep misschien wel de meest opvallende tot nu toe tegen de lamp: Studentenhuisvester en antikraak-multinational Camelot blijkt illegaal een studio aan toeristen te verhuren. Op een wel heel bijzondere locatie.

Gemeentelijke inspecteurs gingen vanochtend niet een enorm illegaal hotel of een levensgevaarlijke woning binnen. Het doel was één enkel studioappartement op een bedrijventerrein in Sloterdijk dat illegaal aan toeristen verhuurd lijkt te worden. Maar een doorsneecontrole was het allesbehalve. Die studio bevindt zich namelijk ín het kantoor van studentenhuisvester en antikraak-gigant Camelot. En dat is niet de bedoeling, zegt verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens: 'Nee, totaal niet. Sterker nog, dat mag dus gewoon niet.'

AT5 kwam de studio, die negentig euro per nacht moet kosten, zo'n twee weken geleden voor het eerst tegen op het Airbnb-account van Camelot. Dat het in het eigen kantoor van Camelot zit, blijkt als AT5 de kamer boekt en het adres krijgt Het bedrijf meldt op de site overigens gewoon dat de studio in een kantoorpand zit, en de gasten merken het ook. Zo schrijft ene Carole in maart in haar recensie: 'Wat er een beetje vreemd aan is, is dat je overdag kan horen dat er in de kamer naast je vergaderd wordt.'

'Voor overnachtende werknemers'

In een reactie laat Camelot weten dat de studio vooral voor overnachtende werknemers bedoeld is, maar gezien de vele beschikbare data op Airbnb zijn toeristen vaak welkom. Uit de 34 recensies op Airbnb én dertien op Booking.com, waar de studio ook wordt aangeboden, blijkt ook dat die er regelmatig gebruik van maken. Maar dit is allemaal verboden, want, zo blijkt ook uit het het kadaster: het pand heeft een kantoorbestemming. Ook is te zien dat de reacties op de websites tot wel een jaar terug gaan.

'Je mag niet zomaar in een kantoorpand overnachten' zegt woonwethouder Laurens Ivens. 'Dus dan mag je er ook geen toeristen laten overnachten. Ik vind het schandalig dat er partijen zijn die zo maximaal mogelijk een slaatje willen slaan uit hun bezittingen. Als je een kantoorpand verhuurt, is dat natuurlijk waanzin.'

Boete

Normaal gesproken staat op illegale vakantieverhuur een boete van 20.500 euro. Maar omdat het om een bedrijfspand gaat en er dus geen woningonttrekking plaatsvindt, geldt er ook een andere straf. De gemeente laat weten dat verhuurders in dit soort gevallen binnen twee weken moeten stoppen, en anders een dwangsom van vijftigduizend euro moeten betalen.

'Niet in regels verdiept'

Camelot, dat in negen landen opereert en alleen al in Amsterdam duizenden mensen huisvest, zegt zich niet in de regels van vakantieverhuur verdiept te hebben en er nu mee te stoppen. Het bedrijf wilde alleen maar betaalbare overnachtingen aanbieden, aldus Camelot.