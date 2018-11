Scheveningers herdenken Kees die omkwam bij bedrijfsongeval Westpoort

Scheveningers hebben vanmiddag de 51-jarige Kees Roeleveld herdacht. Hij kwam vorige week om bij een bedrijfsongeval in het Westelijk Havengebied.

Met fakkels werd de begrafenisauto over de boulevard van Scheveningen begeleid. Roeleveld was een bekende verschijning in de Zuid-Hollandse badplaats. Jarenlang hielp hij mee met de bouw van het vreugdevuur op het strand van Scheveningen.

Hij kwam vorige week om het leven nadat er een kantelaar, een machine waarmee pallets worden verplaatst, op hem viel. Dat gebeurde bij een bedrijf aan de Capriweg in Westpoort. Hij overleed ter plekke. De inspectie doet onderzoek naar het ongeval.