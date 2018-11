A10 afgesloten geweest door hulpverlening

De ring A10 is vanavond tijdelijk in beide richtingen afgesloten geweest, ter hoogte van afrit Slotervaart. Dit omdat er iemand bovenop het viaduct stond en het erop leek dat hij of zij op de snelweg terecht zou komen.

De sprongredder van de brandweer is ingezet en voor de zekerheid werd de snelweg in beide richtingen afgesloten. De politie heeft de persoon kunnen aanhouden en meegenomen.



Inmiddels zijn de rijbanen weer geopend. Rond acht uur stond er in totaal zo'n zeven kilometer aan file op de A10.