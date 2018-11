Nieuw prostitutiebeleid Wallen: 'Wij worden gestraft voor massatoerisme'

'Tot op mijn ziel ben ik kwaad', zegt raamexploïtant Jan Broers over het nieuwe voorstel van de coalitiepartijen om meer prostitutievergunningen buiten De Wallen uit te geven. Niet iedereen is blij met de maatregel, die de prostitutie grotendeels moet verplaatsen om de drukke rosse buurt te ontlasten.

Broers vindt dat hij uit de buurt wordt weggepest. 'Je kunt toch niet zomaar een hele business weghalen? We betalen belasting. Dit zijn onze eigendommen. We zijn hier geboren. Ik ben hier al vijftig jaar.'

Velvet December, lid van belangenorganisatie PROUD, is het ook oneens met de plannen. 'Het is natuurlijk krom dat wij worden gestraft voor het massatoerisme in de stad, want daar zijn wij niet de veroorzakers van.' Volgens haar is het dan ook het massatoerisme waar iets aan gedaan moet worden. 'Ze komen met tour guides en staan met z'n allen voor een raam. Je kunt je voorstellen dat klanten dan niet meer naar binnen durven.'

Buurtbewoner Bert Nap vindt het plan vooral niet constructief. 'Dat je ergens anders een prostitutiepand opent en dan maar hoopt dat hier op De Wallen de boel als bij toverslag verdwijnt, dat vind ik naïef.' Hij meent dat de problemen juist lokaal aangepakt moeten worden. 'Je moet de plannen hier aanpakken en niet als een soort waterbed-effect ook nog ergens anders laten ontstaan.'



Burgemeester Femke Halsema heeft aangekondigd dat zij begin volgend jaar met een nieuw prostitutiebeleid zal komen. Het is nog onbekend wat daar precies in zal staan.