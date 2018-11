Van der Pekbuurt wint Amsterdamse Nieuwbouwprijs

Het renovatieproject van der Pekbuurt is verkozen tot beste nieuwbouwproject van 2018. Wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) reikte de publieksprijs donderdagmiddag uit aan de bewoners. Dat gebeurde op het van der Pekplein.

'Tien jaar geleden leek de Van der Pekbuurt rijp voor de sloop en nu staan wij vandaag hier en heeft het als eerste opgeleverde zuidelijk deel van de buurt de Amsterdamse Nieuwbouwprijs gewonnen,' zei Ivens nadat hij de prijs had uitgereikt.



'De woningen zijn volledig uitgesloopt en nadat de nieuwe fundering was aangebracht hebben de bewoners zélf hun nieuwe woningindeling ontworpen. De oude bewoners zijn na de renovatie van de Van der Pekbuurt teruggekeerd in hun nieuwe woning, achter de oude gevels maar in woningen en een buurt die beter zijn dan ooit.'

Publieksprijs voor nieuwbouw in Amsterdam

De Amsterdamse Nieuwbouwprijs is de publieksprijs voor nieuwbouw in Amsterdam en werd voor de 11e keer uitgereikt. Een publieksjury selecteerde uit 94 grootschalige renovatie en nieuwbourprojecten de tien finalisten waarop de Amsterdammer kon stemmen.



De Augustanahof en de Kadewoningen Oostpoort eindigden op een tweede en derde plaats. Met ruim 21% van de stemmen is de van der Pekbuurt de overtuigende winnaar.