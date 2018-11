Yolanthe paar uur de cel in

Yolanthe Sneijder-Cabau laat zich op 5 november vier uur lang opsluiten in een cel van de Bijlmerbajes. Dit doet zij voor het 'Lock Me Up' project van stichting Free a Girl, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de duizenden meisjes die ieder jaar wereldwijd gedwongen worden tot prostitutie. Ze is tevens een van de oprichtsters van de stichting.

Door de kortdurende opsluiting hoopt Sneijder-Cabau dat meer mensen geld zullen doneren aan de stichting. Het 'Lock Me Up' project, waarbij zowel bekende als onbekende Nederlanders zich laten opsluiten in een hokje van 1 bij 2 meter, wordt sinds 2011 jaarlijks georganiseerd. Vorig jaar bracht het een half miljoen euro aan donaties op.

Naast Sneijder-Cabau zullen dit jaar ook Gwen van Poorten, Thomas Berge en Arjan Erkel een aantal uur in een Bijlmerbajes-cel worden opgesloten.



Stichting Free a Girl werkt aan de preventie, aanpak en re-integratie van jonge meisjes in de prostitutie. Daarbij werkt de stichting samen met politie en justitie om mensenhandelaren veroordeeld te krijgen.