SP en GroenLinks pleiten voor meer buitenzwemwater in Zuidoost

West, Nieuw-West, Zuid, Oost en Noord. Allemaal hebben ze een buitenbad, maar Zuidoost niet. Raadsleden Nicole Temmink (SP) en Dorrit de Jong (GroenLinks) willen daarom dat de gemeente onderzoek doet hoe er meer buitenzwemgelegenheid in het stadsdeel kan komen.

Volgens de raadsleden is er in Zuidoost behoefte aan meer schoon buitenzwemwater, zodat de bewoners in de zomer een plek hebben om af te koelen en te ontspannen en zodat de zwemvaardigheid kan worden gestimuleerd.

Hoewel de Gaasperplas in het stadsdeel wel zwemwater biedt, is dat volgens de raadsleden niet altijd even goed toegankelijk en laat de waterkwaliteit soms te wensen over. Ook is het Amstelbad in buurgemeente Ouderkerk aan de Amstel niet altijd geschikt, omdat stadspashouders daar nu geen korting krijgen.

Het binnenbad in het Bijlmer Sportcentrum, aan de rand van het Mandelapark, is in de zomermaanden gesloten. Volgens de raadsleden is daar eventueel wel uitbreidingsruimte voor een buitenbad.