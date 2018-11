113 Zelfmoordpreventie lanceert nieuwe app om gesprek over zelfdoding aan te gaan

Vandaag komt 113 Zelfmoordpreventie met een nieuw middel in de strijd tegen zelfmoord. De VraagMaar-app moet helpen het aantal zelfmoorden nog verder terug te brengen.

De app is vooral bedoeld voor mensen die het idee hebben dat iemand in hun omgeving suïcidale gedachten heeft.

Gesprek is belangrijk

Vaak is het moeilijk om hier een gesprek over te beginnen, maar de VraagMaar-app kan dan hulp bieden. De app leert gebruikers op een laagdrempelige manier hoe ze een gesprek over suïcide kunnen voeren.

Dat gesprek is belangrijk omdat praten over zelfmoord de kans hierop verkleint. Het is dus niet zo dat een gesprek over suïcide mensen op ideeën brengt, zoals vaak wordt gedacht. Koningin Maxima is vandaag aanwezig bij het kantoor van 113 Zelfmoordpreventie in Amsterdam om de nieuwe app te lanceren.

Heb jij vragen over zelfmoord? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.