'Ook ziekenhuis Amstelveen verkeert in zwaar weer'

Opnieuw verkeert een ziekenhuis in financieel zwaar weer. Ditmaal betreft het een Amstelveens ziekenhuis, waar eerder enkele patiënten van MC Slotervaart werden overgenomen.

Amstelland staat onderaan een lijst van veertien zwakke ziekenhuizen die is opgesteld door accountantskantoor BDO. De lage positie komt doordat het Amstelveense ziekenhuis nog geen jaarcijfers van 2017 heeft gepubliceerd, meldt Trouw.

Lees ook: Grote en emotionele verhuizing MC Slotervaart in volle gang

Geen jaarcijfers

De jaarrekening had er eigenlijk al op 1 juni moeten zijn. 'Als een instelling daar niet in slaagt, is dat een indicatie dat het niet goed gaat', vertelt Richard Janssen, hoogleraar bestuur van zorgorganisaties aan de Erasmus Universiteit.

Ook MC Slotervaart publiceerde eerder geen jaarcijfers. Amstelland belooft daarentegen de jaarrekening op 1 december alsnog uit te brengen.

Verlies van miljoenen

Dan nog blijft het spannend, want de afgelopen vier jaar lieten deze cijfers geen positief beeld zien. Zo draaide het ziekenhuis in 2015 maar liefst 3,1 miljoen euro verlies. In 2016 was dat 1,3 miljoen euro.

Lees ook: MC Slotervaart vraagt uitstel van betaling aan, faillissement dreigt

Toch is er volgens het ziekenhuis inmiddels weer hoop, omdat er 'toekomstbestendige afspraken' zijn gemaakt met zorgverzekeraars en banken.

Omvallen

Uit de lijst van BDO blijken nog meer ziekenhuizen het momenteel slecht te doen. Naast Amstelland gaat het financieel gezien ook niet goed met Zuyderland in Sittard-Geleen.

Minister Bruno Bruins (Zorg) verwacht daarentegen niet dat er nog meer ziekenhuizen dreigen om te vallen, zo zei hij woensdagavond tijdens een debat.