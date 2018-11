Charly Lownoise en Mental Theo vieren jubileum in AFAS Live

De happy hardcore hit Wonderfull Days stond zo'n 25 jaar geleden bovenaan in de hitlijsten. Charly Lownoise en Mental Theo komen dat op zaterdag 9 februari vieren in AFAS Live.

Het bekende liedje is per toeval ontstaan, nadat Mental Theo het nummer Help (Get Me Some Help) van Tony Ronald afspeelde op de platenspeler. Dit deed hij op 45 toeren, in plaats van 33 toeren.

Dat bleek succesvol en al snel scoorde het duo weer nieuwe hits waaronder Together in Wonderland, Stars, Your Smile en Hardcore Feelings.

T-Spoon en Nakatomi

Een groot deel van de nummers zal te horen zijn tijdens het jubileumfeest, dat georganiseerd wordt door Guilty Pleasure Festival en Qmusic.

Wie heimwee heeft naar de jaren '90 kan tijdens het concert bovendien zijn hart ophalen aan de optredens van onder meer T-Spoon, Alice DeeJay en Nakatomi.

Lees ook: Documentaire: Hoe I wanna be a hippy een wereldhit werd

Een rollerdisco, opblaasbeesten en een Nintendo-hoek moeten het feest compleet maken. De kaarten voor de show gaan vanaf woensdag 7 november in de verkoop.