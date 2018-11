Curatoren: 'Volgende week meer duidelijk over toekomst MC Slotervaart'

Eind volgende week kan er meer duidelijkheid worden gegeven over de toekomst van MC Slotervaart. Dat verwachten curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot.

De verkoopprocedure is inmiddels gestart. Geïnteresseerde partijen kunnen tot begin volgende week een bod doen op het ziekenhuis.

Volgens de curatoren is de kans op een 'succesvolle doorstart' echter beperkt. Daarom is er samen met Zilveren Kruis gekeken naar de mogelijkheden voor als er geen of slechts een gedeeltelijke doorstart mogelijk is.

De verzekeraar is daarom alvast bezig met het in kaart brengen van de plekken waar de verschillende patiëntgroepen het beste terecht kunnen, mocht de doorstart niet lukken. Ook hierover moet volgende week meer duidelijkheid komen.

'Hard nodig in de zorg'

'Bij het in kaart brengen van deze verplaatsing is expliciet aandacht voor de zorgmedewerkers van MC Slotervaart', aldus de curatoren. 'Die zijn hard nodig in de zorg.'

De gemeente heeft beloofd om ondersteuning te bieden bij de afbouw van de zorg. Daarover heeft gisteren het eerste gesprek plaatsgevonden.