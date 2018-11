Grote vertraging op de ring door ongeluk

Op de A10 Oost staat een flinke file door een ongeluk. Tussen knooppunt Amstel en de Watergraafsmeer zijn drie rijstroken dicht.

Automobilisten moeten daardoor rekening houden met een vertraging van bijna dertig minuten.

Een personenauto en een bedrijfsvoertuig zijn met elkaar in botsing gekomen. De personenauto is daarbij dwars op de weg komen te staan met het andere voertuig er tegenaan.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Ook is het nog onduidelijk of er mensen gewond geraakt zijn.