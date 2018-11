Transavia overweegt toeslag voor rolkoffertjes

Vliegmaatschappij Transavia overweegt een toeslag in te voeren op het meenemen van grotere stukken handbagage. Prijsvechters Ryanair en Wizzair zijn daar gisteren al mee begonnen.

Dat schrijft De Telegraaf. Volgens de krant leiden de plannen tot woede en frustratie bij passagiers. 'Ordinaire geldklopperij', zeiden enkele reizigers. Ze zouden de toenemende kosten willen vermijden, evenals het wachten op hun koffers bij de band.

Maar volgens Transavia is de maatregel nodig, omdat het toenemende aantal rolkoffers een probleem vormt. 'Opstoppingen in de cabine en vertragingen zijn niet in het belang van de reizigers. We kijken serieus naar andere opties', aldus een woordvoerder.

Op tijd vertrekken

Bij Ryanair kan de toeslag inmiddels al oplopen tot wel 25 euro bij de gate. Toch krijgt de prijsvechter naar eigen zeggen weinig klachten over de nieuwe regelgeving. 'De weerstand bij passagiers valt reuze mee', denkt een woordvoerder.

'De reizigers kunnen met alleen een kleine handtas sneller door de security en zijn vlugger aan boord. Irritatie bij het instappen door opstoppingen en overvolle bagagerekken wordt voorkomen', vervolgt ze. Daardoor zouden de vliegtuigen bovendien vaker op tijd vertrekken.