Anouk en Lil' Kleine helpen mensen op weg in de Noord/Zuidlijn

Fans van het tv-programma The Voice of Holland kunnen vandaag hun hart ophalen in de Noord/Zuidlijn. De hele dag staat de lijn namelijk in het teken dan de nieuwe editie van de talentenjacht die vanavond begint.

Zo zullen mensen die met de metro reizen andere omroepstemmen horen dan normaal, al komen ze waarschijnlijk wel bekend voor. Voice-coaches Anouk, Waylon, Ali B en Lil' Kleine hebben namelijk speciaal voor vandaag de omroepberichten, op eigen wijze, ingesproken.

Daarnaast kun je deze ochtend zomaar binnenlopen bij een verrassingsoptreden van een van de deelnemers van het nieuwe seizoen. Op speciale, geheime, locaties geven Menno, Sarah Jane en de band Naverone kleine concerten aan voorbijgangers.

Social media

Om te ontdekken waar de optredens zijn, raadt het GVB aan om goed de social media-kanalen van de vervoerder te volgen. Daar worden door de dag heen hints gegeven over de locaties van de optredens.