Cel- en taakstraf geëist tegen volkszanger Mick Harren

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen Mick Harren 72 dagen cel geëist, waarvan zestig voorwaardelijk, Volgens de officier van justitie heeft hij zijn vroegere stiefzoon afgelopen juli 'zeer waarschijnlijk' niet bedreigd met een nepwapen, maar met een echt wapen.

Naast de celstraf eist justitie ook een werkstraf van 180 uur. Volgens het OM heeft de volkszanger een heel ander wapen ingeleverd dan dat wat hij bij zich had toen hij de 24-jarige zoon van zijn ex-vrouw in een café in Purmerend bedreigde, schrijft AD.

Ook wil de officier van justitie dat de zanger een proeftijd van drie jaar krijgt opgelegd en dat Harren een meldplicht krijgt. Verder wil het OM dat hij gedragstherapie volgt.

