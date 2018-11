Vertraagd het weekend in: zware avondspits door ongevallen

Een slecht begin van het weekend voor automobilisten in en rondom Amsterdam. Door verschillende ongevallen staat het overal behoorlijk vast.

Alle snelwegen in en rondom Amsterdam staan op slot. Met ruim 40 minuten vertraging op de A4 betreft het een moeizame vrijdagavondspits. Door een ongeluk met vier voertuigen bij afrit Sloten zijn er twee rijstroken dicht.

Ook een ongeval met meerdere auto's en een vrachtwagen op de A7 zorgt voor veel vertraging. Hier zijn twee van de drie rijstroken afgesloten. De vrachtwagen was beladen met betonpalen. Omdat deze eerst overgeladen moeten worden in een andere vrachtwagen, wordt verwacht dat de rijstroken pas na de avondspits weer open zullen gaan. Omrijden kan via de A9.

Op de A10 is het ook chaos. Het staat op vijf verschillende plekken helemaal vast. De vertraging loopt op tot 119 minuten. De Verkeersinformatiedienst raadt aan dit deel te vermijden en verwacht dat de de weg na half zeven weer vrij zal zijn.

Ruim 20 procent van de totale filelengte staat rondom Amsterdam. De Verkeersinformatiedienst waarschuwt: 'Houd de verkeersinformatie in de gaten en stel je reis uit.'