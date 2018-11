Gemaskerd tweetal overvalt tankstation in Noord

Twee jongens hebben vanmiddag geprobeerd een tankstation aan de Metaalbewerkerweg in Noord te overvallen. De overval gebeurde om 16.30 uur

Het tweetal zou volgens een omstander met een hamer de toegangsdeur en het raam van de caissière vernield. Ook zou een van hen een mes hebben gehad.

De caissière rook onraad toen het tweetal binnenliep en gooide daarop het beveiligingsraam naar beneden. Een van de daders zat daardoor klem tussen het raam en de toonbank. Het tweetal is er daarna zonder buit vandoor gegaan.

De twee, die ongeveer zestien jaar worden geschat, droegen een helm met daaronder een masker met witte tanden. Een van hen droeg donkere kleding, de ander een blauwe regenjas. Ze zijn er vermoedelijk op een scooter vandoor gegaan.

De medewerker is geschrokken, maar bleef ongedeerd. De politie doet onderzoek bij het tankstation. Het tweetal is nog voortvluchtig.

In de woonwijk tegenover het tankstation is kort na de overval een geparkeerde scooter aangetroffen die mogelijk betrokken is bij de overval. Het contactslot van de scooter blijkt doorgeboord.