Vreugdevuur Noord mogelijk afgeblazen: 'Verstierd door het linkse zooitje'

Het vreugdevuur in Floradorp in Noord dreigt in het water te vallen. De organisatie zegt tegengewerkt te worden door het stadsdeel.

Het zou door extra regels onmogelijk zijn om een vergunning en subsidie te krijgen. 'Normaal kregen we gewoon een plukje geld en regelden we gewoon een hele hoop', zegt Luciën Tinneveld, die lid is van de ordedienst. 'Maar nu moet het allemaal volgens de regels en wetten van hen.'

Rellen

In 2003 ging het vreugdevuur niet door en ontstonden er rellen, de Noorderlingen denken dat dat opnieuw kan gebeuren. 'Het is wel het vuur van de buurt en daar moet je niet aankomen', zegt Ricky Nauman. 'Maar we willen niet dreigen, we willen het juist voorkomen.'

De organisatoren waren de afgelopen jaren juist wel tevreden over de samenwerking met het stadsdeel. 'Nu krijg je dat linkse zooitje en dat verstiert gewoon de boel', stelt Tinneveld. 'Het is wel duidelijk dat ze niet voor de Amsterdammers zijn. De hoeren moeten weg, I Amsterdam gaat weg, het parkeergeld gaat omhoog en ons feest gaat weg.'

Constructief

Het stadsdeel laat in een reactie weten dat de voorwaarden van dit jaar in augustus zijn besproken en dat er 'constructief' is meegedacht. Er zou daarnaast 'veelvuldig' contact zijn geweest tussen de organisatie en het stadsdeel. 'Vuur en feest kunnen ook dit jaar gewoon doorgaan als de organisatoren een subsidie- en vergunningaanvraag bij ons indienen.'

De bewoners van Floradorp hopen dat ze er de komende weken toch nog uitkomen met het stadsdeel. 'Want wij hebben geen zin om de week na kerst alleen maar politie en gezeik in de strat te hebben. Daar doen we het niet voor.'