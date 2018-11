Deskundigen gaan helpen bij afbouw activiteiten MC Slotervaart

Een speciaal team, bestaande uit deskundigen op medisch en bestuurlijk vlak, gaat helpen bij het afbouwen van de activiteiten van MC Slotervaart. Daarover hebben alle betrokken partijen vanmiddag afspraken gemaakt. Overigens blijft er bij de curatoren nog hoop op een eventuele doorstart van het ziekenhuis.

Er worden twee gezaghebbende en onafhankelijke artsen aangesteld om de zorgverleners in het MC Slotervaart bij te staan. MC Slotervaart en verzekeraar Zilveren Kruis gaan ervoor zorgen dat patiëntgegevens van overstappende patiënten sneller beschikbaar komen in dat andere ziekenhuis.

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd zal vanaf maandag in het MC Slotervaart aanwezig zijn. Ook komt er aandacht voor het extra werk dat huisartsen nu moeten verrichten. Zilveren Kruis maakt hierover afspraken met de huisartsen. Vanuit het ministerie wordt er versterking geboden voor het bestuur van het ziekenhuis.

'Alle beschikbare expertise die nodig is zal worden ingezet. Zowel Zilveren Kruis, het ministerie van VWS, de gemeente Amsterdam als de IGJ en de NZa leveren daar in personele, financiële of andere zin de bijdrage aan die het MC Slotervaart en de curator nodig vinden', aldus het MC Slotervaart. 'Doel van de afspraken is om ervoor te zorgen dat de zorg voor de patiënt op een goede en veilige manier kan worden geboden.'