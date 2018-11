Debby voortaan met lichtgevende blindengeleidestok over straat na aanrijding

Misschien ken je ze wel, de vechters uit de Star Wars films met lichtgevende zwaarden. Debby uit Noord haalde hier inspiratie vandaan voor haar blindengeleidestok.

Debby is slechtziend en is genoodzaakt om met een geleidestok over straat te gaan. Toen zij vorig jaar in het donker over straat liep werd zij aangereden door een automobilist. Hij zag haar over het hoofd.

Dat zorgde ervoor dat Debby op zoek ging naar een oplossing; een lichtgevende stok. Omdat zij deze online nergens kon vinden, ging ze zelf aan de slag en maakte haar eigen stok. 'Als die stok met wie ik toen liep licht had gegeven, had de automobilist mij gezien en was het ongeluk niet gebeurd.'

Er is al veel belangstelling voor de stok. Debby werd gisteravond zelfs geïnterviewd door een Amerikaanse radiozender. Het is de bedoeling dat de stok vanaf volgend jaar kerst te bestellen is. 'Dan kunnen we veilig wandelen in de avond.'