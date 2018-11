Halsema over faillissement MC Slotervaart: 'Er had een plan moeten liggen'

Burgemeester Halsema vindt dat het MC Slotervaart nooit op zo'n plotse manier failliet had mogen gaan. 'Ik denk dat alles op alles had moeten worden gezet om een zachte landing mogelijk te maken.' Dat zegt Halsema in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester.

Halsema ging vorige week zelf poolshoogte nemen bij het ziekenhuis en signaleerde toen en ook nu dat de rijksoverheid en de zorgverzekeraars te langzaam hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Halsema: 'Ik heb daarom ook vorige week gezegd dat de zorgverzekeraars aan de bak moeten en de minister heeft niet voor niets een vrij ingewikkeld debat in de Tweede Kamer achter de rug.'

Zachte landing

Halsema heeft zich er vooral over verbaasd dat de activiteiten in het ziekenhuis niet op een langzame, zorgvuldige manier zijn afgebouwd. 'Er had een plan moeten liggen. Zorgverzekeraars, het bestuur van het ziekenhuis en de rijksoverheid hadden er voor moeten zorgen dat er niet zo'n paniek bij patiënten uitbrak.'

Lees ook: Halsema bezoekt failliet MC Slotervaart: 'Zorgverzekeraar moet aan de bak'

Eigen verantwoordelijkheid college

Zorgwethouder Moorman was volgens de burgemeester vier dagen voordat er uitstel van betaling werd gevraagd pas op de hoogte van de nijpende situatie van het ziekenhuis. Te kort tijd voor de stad om het tij nog te keren. Halsema: 'Wij waren niet op de hoogte en hebben daarin ook geen rol. Het zorgstelsel legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de rijksoverheid en de zorgverzekeraars en die moeten ervoor zorgen dat patiënten niet in paniek raken en dat daar een oplossing voor wordt gevonden.'

De gemeente stelt, hoewel ze formeel geen rol hebben in het proces, nu alles in het werk om de zorg voor patiënten zo goed mogelijk te waarborgen. Er wordt vooral gekeken of bepaalde specialismen, zoals de geriatrische zorg voor ouderen met een migratieachtergrond, behouden kunnen blijven.

Lees ook: Netwerk rond dementerende migranten dreigt te verdwijnen door failliet MC Slotervaart

Dit nooit meer

De medische staf herhaalde deze week tegenover AT5 nog maar eens dat dit nooit meer mag gebeuren. Daar is Halsema het van harte mee eens. 'Wat mij betreft is dit al een keer te vaak. Ik vind dat je patiënten en personeel niet in deze omstandigheden mag brengen. Mensen die ziek zijn, zijn heel kwetsbaar, bevinden zich in de moeilijkste situatie in hun leven. En dat is niet het moment waarop je bedden of behandelingen zomaar gaat verplaatsen.'

Kijk hier het hele gesprek met burgemeester Halsema