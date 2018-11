Tadic: 'Ik eet alleen Servisch als mijn moeder er is'

Dusan Tadic is inmiddels een paar maanden in Amsterdam. Het bevalt hem hier prima en zelfs het Servische eten, zoals gevulde paprika's, lijkt hij niet erg te missen. 'Ik eet alleen Servisch als mama er is, dan maakt ze wat.'

De Ajacied zegt al aardig zijn draai in de stad te hebben gevonden. 'Het is een mooie stad. Ik geniet van ieder moment, ik ben dus heel gelukkig.' De Servier zegt weinig last te hebben van opdringerige fans. 'Nederlanders zijn heel beschaafd. Iedereen is vriendelijk. Als er iemand naar je toe komt, dan is het op een leuke en normale manier.'

Met zijn liesblessure, waarmee hij bijna de hele Klassieker speelde, gaat het inmiddels beter. Door zich niet te laten kennen probeert hij zijn jongere teamgenoten doorzettingsvermogen te tonen. 'Ik denk dat het normaal is dat we met kleine pijntjes spelen. Toen ik klein was leerden ze ons letterlijk dat we niet van het veld mochten. Behalve als, ik moet er niet aan denken, iemand je been breekt.'

Tadic denkt dan ook morgen gewoon fit te zijn om te spelen tegen Willem II. De aftrap is om 20.30 uur in de Johan Cruijff Arena.