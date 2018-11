Vlak nadat het boek over hun pleegouderschap af was, werd René gedood door terroristen

Kim Postma en René Wokke waren meer dan tien jaar pleegouders voor verschillende zogeheten crisiskinderen. Over hun ervaringen schreven ze een boek. Kort daarop ging het stel op fietsvakantie waarbij René (56) werd gedood door terroristen. Daarom is het extra speciaal dat Kim hun boek vanmiddag overhandigde aan burgemeester Femke Halsema.

Het boek Laat maar komen! lag al voor het grootste deel bij de drukker, toen Kim en René op fietsvakantie gingen. In Tadzjikistan werden zij slachtoffer van een terroristische aanslag, waarbij een auto moedwillig op hen inreed. René kwam daarbij om.

'Wij hebben elkaar kort geleden onder heel verdrietige omstandigheden leren kennen', zei Halsema vanmiddag bij de overhandiging van het boek. 'Op elke pagina klinkt het verdriet en gemis. Het boek is ongewild een klein monument voor René geworden. Het boek leert je vooral hoe liefdevol René en jij voor elkaar waren en voor de kinderen.'

In het boek spreken Kim en René over de leuke en minder leuke kanten van het pleegouderschap. Ze deelden hun ervaringen over de crisisopvang van pubers openhartig. Het stel hoopt met het boek meer mensen te inspireren om ook pleegouder te worden. 'We hebben veel leuke, grappige en fijne dingen meegemaakt en dat willen we meegeven.'

Op dit moment is er een groot tekort aan pleegouders in de stad, met name voor pubers. Kim begrijpt niet waarom. 'Pubers zijn jongvolwassenen, waar je leuke discussies mee kan hebben. Zij zijn redelijk kwetsbaar en zij hebben steun en hulp nodig.'