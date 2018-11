Dave Roelvink woensdag voor politierechter

Dave Roelvink moet zich woensdag voor de politierechter verantwoorden voor rijden onder invloed en een fikse snelheidsovertreding.

Dat schrijft RTL Boulevard. Roelvink werd in augustus klemgereden door de politie op het Surinameplein. Hij reed met 180 kilometer per uur over de A10. Ook stond hij op enig moment stil op de vluchtstrook in de Coentunnel.

In een video is te zien hoe Roelvink tegen de grond werd gewerkt. Bij een alcoholcontrole bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. 'Ik kan alleen maar zeggen dat het me ontzettend spijt', zei hij later over zijn dollemansrit.