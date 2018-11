Tesla brandt uit, mogelijk door kortsluiting bij laadpaal

Een Tesla die was aangesloten aan een laadpaal is vannacht volledig uitgebrand in Slotervaart. Ook een Opel die achter de Tesla geparkeerd stond, brandde uit. Mogelijk werd het vuur veroorzaakt door kortsluiting bij de laadpaal.

Het incident gebeurde aan de Zonhovenstraat. Buurtbewoners hoorden midden in de nacht meerdere harde knallen en zagen de Tesla in vuur en vlam staan. De brand sloeg vrij snel over op een taxi die achter de Tesla stond. Ook die auto kan als verloren worden beschouwd.

Bij de brand raakte niemand gewond.