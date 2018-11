Geen kaartje voor Museumnacht? Zo kun je er tóch bij zijn

Het is de eerste zaterdag van november en dat betekent traditiegetrouw: tijd voor Museumnacht. Populairder dan ooit, want nog nooit waren alle 30.000 tickets zó snel uitverkocht. Eén nacht, zeven uren lang en voor de negentiende keer. Een paar feitjes en cijfers op een rij.

54 Amsterdamse musea doen mee aan deze negentiende editie van de nacht. Van Noord tot Zuid en van Nieuw-West tot Zuidoost. De Amsterdamse Museumnacht is met meer dan driehonderd evenementen de grootste museumnacht ter wereld. Best een klus dus, die de organisatie klaart met slechts vier teamleden en twee stagiairs.

Uniek is de Museumnacht niet. Amsterdam heeft de Berlijnse 'Lange Nacht der Museen' als inspiratiebron gebruikt. De Duitse editie is overigens twee jaartjes ouder, één uurtje langer en meestal in augustus. Een stukje minder 'nacht' dus, maar wel warmer (!).

Museumnacht richt zich op jong en lokaal publiek. En dat is goed gelukt, want 80 procent van alle tickets is verkocht aan mensen jonger dan 35 jaar.

Gratis

Alle tickets voor de Museumnacht zijn al zeven dagen uitverkocht. Een blik op Ticketswap leert: 6.739 andere Amsterdammers zoeken ook nog een kaartje. Er wordt er één aangeboden. Voor iedereen die toch wat mee wil krijgen van Museumnacht, twee tips.

Tip 1: hou AT5.nl, de AT5 Facebook en het Instagramkanaal in de gaten. Drie verslaggevers zijn de hele avond op pad om verslag te doen van de nacht. Zo gaan ze Turks eten in de moskee, op verhalentocht over de Nieuwe Ooster, vibrators maken op de NDSM, praten over de roots van Rotjoch in OSCAM, smartlappen zingen in het Rijksmuseum en leren over Japanse seks, manga en martial arts in het Tropenmuseum.

Tip 2: ga met de pont van en naar Noord. Dit jaar is er voor het eerst programmering op de pont. De pontjes tussen CS en NDSM en tussen CS en Buiksloterweg doen mee. Er wordt een live podcast opgenomen, de Pontcast. Ook hangen er portretten van 'Faces on the Ferry' en kun je live getekend worden door kunstenares Rachelle Meyer.

Nieuwe locaties

Ieder jaar komen er weer locaties bij en dit jaar zijn dat er zes: de NDSM-werf, de Embassy of the Free Mind, The Black Archives, OSCAM, Hotel Droog en de Gerrit Rietveld Academie voegen hun naam aan het lijstje toe.

Nieuwe 'locaties' dus, niet alleen musea. De Museumnacht heeft al lang niet meer alleen maar musea in het assortiment. Zo doet ook de ISN Fatih Moskee al een tijdje mee, staat er een aantal kerken in het lijstje en is de 'werf' en de pont nu dus ook Museumnacht-terrein.

Niks missen van Museumnacht 2018? Kijk vanavond op de specialpagina, waar vanaf 19.00 uur de hele nacht reportages verschijnen. Check ook onze stories op Instagram.