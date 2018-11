Musical Cats krijgt extra voorstellingen in RAI Theater

De Engelstalige versie van de musical Cats is tijdens de kerstvakantie vaker op de planken in de RAI. Vanwege de snelle kaartverkoop zijn er extra voorstellingen bijgeboekt.

Musicalproducent Proud to Present maakt zaterdag bekend dat er in het RAI Theater meer matinees te zien zullen zijn van de Britse cast, melden meerdere media.

In Amsterdam zijn al meer dan 25.000 kaarten verkocht voor de Britse versie van de show. In januari is de musical te zien in het Luxor Theater Rotterdam en vanaf mei ook in Breda en Groningen.

Het is voor het eerst in tien jaar dat de musical van Andrew Lloyd Webber weer in Nederland te zien is. De laatste keer dat de musicalklassieker in ons land werd gespeeld was in het seizoen 2006/2007.