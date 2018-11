Duizend bewoners vragen om schaatsbaan in Zuidoost

Als het aan bijna duizend bewoners van Zuidoost ligt, krijgt het stadsdeel binnenkort een schaatsbaan.

Eind september verscheen een plan voor een ijsbaan op De Stem van Zuidoost, de website van de gemeente waar bewoners zelf ideeën kunnen opperen en op die van anderen kunnen stemmen. In principe zijn er honderd stemmen nodig voor een succesvol voorstel, maar dit plan heeft er nu al 945.

Volgens de indiener van het plan kan Zuidoost wel een schaatsbaan gebruiken in de winter. Een plek is ook al bedacht. 'Het terrein van Kwaku ligt na gebruik braak. Ideale plek voor een winterschaatsbaan. Gaat het stadsdeel akkoord met aanleg van een tijdelijke winterschaatsbaan? Zo ja, dan gaan bewoners dit regelen', aldus het plan dat daarnaast oproept tot een buitenbad in het stadsdeel.

Eerder dit jaar bleek dat de gemeente overweegt om de historische Jaap Edenbaan naar stadsdeel Zuidoost te verhuizen.