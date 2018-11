Een kijkje in de keuken van de Fatih Moskee

Naast musea doen ook enkele gebedshuizen mee aan de Museumnacht. Een daarvan is de ISN Fatih Moskee. We krijgen een kijkje in de keuken. Letterlijk én figuurlijk.

Dadels, melk en een hele hoop Turkse gerechten. Charisa proeft en leert. Wist je bijvoorbeeld dat deze moskee vroeger ook een vergaderplaats voor socialisten, een muziekwinkel en een sleep-in locatie voor hippies is geweest?

