Scooter brandt uit in Bos en Lommer

In Bos en Lommer is vanavond een scooter volledig verwoest toen deze in brand vloog.

Dat gebeurde rond half tien in de Jan den Haenstraat. Bewoners hoorden een harde knal. Toen zij naar buiten keken stond er een scooter in de fik.

Ook hebben sommige bewoners een busje zien wegrijden op het moment dat de brand ontstond. Uiteindelijk heeft de brandweer de scooter geblust. Een bewoner maakte daar een filmpje van.