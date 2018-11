Ajax wint met gemak van Willem II

Een oppermachtig Ajax won vanavond simpel van Willem II. In eigen huis werd het 2-0. Die score had een stuk hoger kunnen zijn.

Al vanaf het eerste fluitsignaal zette de ploeg van trainer Erik ten Hag druk op de bezoekers uit Tilburg. Negentig minuten lang was het eenrichtingsverkeer in de Johan Cruijff Arena. Kasper Dolberg maakte de 1-0 met een knap schot van buiten de zestien, de voorzet kreeg hij van David Neres.

Lees ook: ME omsingelt 150 voetbalsupporters op Centraal Station

Frenkie de Jong schoof tien minuten later de 2-0 naar binnen, na een mooie collectieve aanval van Ajax. Daarmee was de wedstrijd al vroeg beslist. Ajax bleef kansen creëren, ook in de tweede helft waarin Klaas-Jan Huntelaar erin kwam voor Dolberg. Willem II was alleen met een paar countertjes gevaarlijk. Toch bleef het ondanks alle kansen 2-0.

Het gat met koploper PSV blijft ook na vanavond vijf punten. De club van Eindhoven won in eigen huis van Vitesse en heeft na elf wedstrijden nog geen punt laten liggen in de Eredivisie.