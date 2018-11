Dichten over doden op De Nieuwe Ooster

Begraafplaatsen hebben vaak al iets engs, maar in het donker is het al helemaal spannend. Tijdens Museumnacht lopen er verhalentochten over De Nieuwe Ooster.

Poëzielezingen over de dood. De hele begraafplaats staat vol met kaarsjes. En tussen de graven en het kaarslicht, staan dichters gedichten voor te dragen over een dode. Sil waagt een rondje over het kerkhof.

