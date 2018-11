Rotjoch groeide op in de Bijlmer: 'We gingen tegen de muur aan trappen, BAF'

De Bijlmer kent vele talenten en dat zag Ilja Meefout ook. Hij fotografeerde vijf artiesten uit 'de Bims' op een plek die voor hun belangrijk is. Een van hen is Rotjoch.

Rotjoch, die eigenlijk Angelo Diop heet, groeide op in een flat in Holendrecht. Kijk deze video voor zijn verhaal.

Ook OSCAM is een nieuwe locatie op Museumnacht. De sfeer zat er in ieder geval al goed in, zoveel is duidelijk.

Deze video is onderdeel van een hele reeks reportages tijdens Museumnacht. Bekijk alle video's op deze pagina.