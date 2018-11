Groot tekort aan pleeggezinnen in de stad: honderd kinderen op de wachtlijst

Er is een groot tekort aan pleeggezinnen in Amsterdam. Hierdoor staan er honderd kinderen op de wachtlijst en verblijven kinderen regelmatig langer dan wenselijk in de crisisopvang.

In Amsterdam hebben ruim 1400 kinderen pleegzorg nodig. Volgens jeugdhulpverleningsinstantie Spirit is het koppelen van kinderen aan het juiste gezin erg lastig. Daardoor wachten gemiddeld honderd kinderen op een plek waar ze terecht kunnen.

Langer in crisisopvang

Kinderen blijven regelmatig langer in de crisisopvang zitten dan wenselijk is, zegt Saskia Kuipers van Spirit, een jeugdhulporganisatie in de stad. 'De doorstroom is er niet, dus als een kind van acht in een crisispleeggezin zit en ze blijven langer op die plek zitten, dan hebben ze veel meer onzekerheid. En we merken dat in de praktijk mensen vaker kiezen voor jonge kinderen, omdat het idee is dat hoe jonger een kind, hoe minder het is beschadigd. Terwijl dit niet zo hoeft te zijn.'

Lees ook: Jeugdbescherming voert actie: 'Wachttijd soms wel twee jaar'

Bij vreemden in huis

Ook de 22-jarige Angelica woont sinds 2011 bij een Amsterdams pleeggezin. Haar biologische vader kon namelijk niet voor haar zorgen en haar moeder keerde terug naar haar geboorteland Brazilië. 'Het was best lastig. Vooral voor mij. Ik had geen vertrouwen in volwassenen. Ik had niemand die me steunde en ik kwam bij vreemden in huis. Maar ik ben een persoon die me snel aanpast aan dingen.'

Lees ook: Budget jeugdzorg regio vermoedelijk met tientallen miljoenen euro's overschreden

Spirit probeert met campagnes en informatie-avonden potentiële pleegouders te bereiken. Volgens de jeugdhulpverlener denken mensen regelmatig dat ze niet geschikt zouden zijn als pleegouders, maar vaak blijkt het tegendeel waar.

'Het verschil maken'

Angelica is er erg mee geholpen, en hoopt dat ouders het een kans geven: 'Je kan het altijd proberen als je crisis- of weekendopvang doet, en je neemt een puber in huis. Het is het waard. Als het niet leuk is, dan doe je het niet meer. Maar dan heb je het wel geprobeerd. Je helpt wel zo meer kinderen.'

Lees ook: Amsterdam wil wachttijden jeugdzorg aanpakken

Kuipers van Spirit ondersteunt haar oproep. 'Je kan daarmee het verschil maken; dat een kind een positieve ervaring opdoet in een stabiel en veilig gezin. De kinderen zijn de toekomst, daar moet je wat voor betekenen.'