Frenkie de Jong vond de tweede helft net niet schandalig

Erg vaak scoort hij niet voor Ajax en daarom was Frenkie de Jong blij met zijn goals tegen Willem II, al moest die blijdschap na de wedstrijd wel uit hem getrokken worden.

'Superfijn dat ik gescoord heb, alleen het spel was heel slecht van ons in de tweede helft', vertelt de middenvelder van Ajax. 'We begonnen heel goed, maar die tweede helft was bijna, nou niet schandalig, maar heel slecht.'

'Jezelf voor de kop slaan'

Of die tweede helft het gevolg was van de 2-0 tussenstand, of het feit dat Ajax krachten spaarde voor de wedstrijd van aanstaande woensdag tegen Benfica, De Jong weet het niet. Wel erkent hij dat de gemakzucht er bij Ajax makkelijk in kan sluipen en daar baalt hij van.

'Uiteindelijk als je op doelsaldo geen kampioen wordt, dan sla je jezelf voor de kop en we kunnen het tegenover de mensen ook niet maken om zo'n tweede helft te spelen'