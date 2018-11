Ajax naar Kerkrade; AFC naar Tilburg voor volgde bekerronde

Gisteravond werd er niet alleen gevoetbald in de Eredivisie, vlak na de met 2-0 gewonnen wedstrijd van Ajax, werd er ook geloot voor de derde ronde van de KNVB-beker.

Nadat het afgelopen woensdag Go Ahead Eagles versloeg, moet Ajax het in de komende bekerwedstrijd opnemen tegen Roda JC uit Kerkrade. Daarvoor moet Ajax dan wel afreizen naar het Parkstad Limburg Stadion, want Roda lootte het thuisvoordeel.

Lees ook: AFC stunt wederom en kegelt TOP Oss uit bekertoernooi

Die andere Amsterdamse club in de beker, AFC, gaat spelen tegen Willem II. Ook AFC heeft geen thuisvoordeel en moet dus naar Tilburg.

De wedstrijden worden op 18, 19 en 20 december gespeeld. Wanneer het de beurt is aan Ajax en AFC wordt later bepaald.