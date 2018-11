Youp van ’t Hek: 'Prins Bernard is een maffiose vastgoedprins'

Youp van ’t Hek heeft flink uitgehaald naar Prins Bernhard van Oranje in zijn column. Hij is niet te spreken over zijn idee om de Formule 1 naar Zandvoort te halen.

'De eigenaar van het circuit wil het. En die eigenaar is niet de eerste de beste. Het is de beruchte pandjesmelker Prins Bernhard. Die aanstellerige bril die met een paar vriendjes heel Amsterdam huis voor huis opkoopt. Vastgoedvolk waar je ver van moet blijven', zegt van 't Hek in zijn column in het NRC.

Formule 1 mogelijk naar Zandvoort

Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het circuit in Zandvoort, wil de Formule 1 maar al te graag naar Zandvoort halen. Donderdag werd bekend dat de leiding van de Formule 1 het circuit in Zandvoort een aanbod heeft gedaan om de sport terug te halen naar Nederland.

'Maffiose vastgoedprins'

Youp van 't Hek is geen voorstander van het idee om de Formule 1 naar de Noord-Hollandse kustplaats te halen. Het TT circuit in Assen, dat ook in de race is, vindt de columnist een betere locatie. 'Ik hoop zo dat ze winnen. GP Assen 2020! En dan moet die maffiose vastgoedprins glashard geweigerd worden', schrijft van 't Hek.

Een van de grootste vastgoedbezitters

Prins Bernhard is een van de grootste vastgoedbezitters van de stad. De 349 adressen die hij bezit zijn niet alleen huizen, maar ook kantoorpanden en winkels.