Man die 620 kilo wiet vervoerde krijgt twee jaar cel

Een 37-jarige man heeft twee jaar cel van de rechter opgelegd gekregen omdat hij op 23 februari vorig jaar met maar liefst 620 kilo hennep rondreed.

De man was onderweg naar Amsterdam in een gehuurde bestelbus toen hij werd aangehouden. De advocaat van de man stelde dat hij niet op de hoogte was van het feit dat hij 620 kilo hennep vervoerde.

De rechtbank gelooft niet dat hij niet wist dat er negentien, in plastic verpakte, balen cannabis in de bus lagen. De wietgeur zou zo erg geweest zijn dat de agent de ramen moest openzetten voor frisse lucht toen de bus getransporteerd werd. Die geur zou volgens de rechter eerder geroken moeten zijn.

Cocaïne

In de uitspraak weegt mee dat de dader in het verleden al eens eerder de mist in is gegaan. In Italië is hij in 2013 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor de invoer van cocaïne.