Directeur Willem II gepikeerd: 'Onze supporters zijn slecht behandeld'

Berry van Gool, directeur van Willem II, is ontgoocheld over het incident van gisteren op Centraal Station waarbij 150 supporters van zijn club omsingeld werden door ME'ers.

'Dit is echt teleurstellend', zegt van Gool tegen RTL Nieuws. 'Onze supporters zijn vanmiddag slecht behandeld, hun middag is verziekt. We moeten dit goed gaan evalueren, want wij zitten met heel veel vragen.'

Supporters van Willem II zouden ook nog in de Johan Cruyff Arena urenlang in een vak vast zijn gehouden. 'Het is eigenlijk een wonder hoe het daar is gegaan', zegt van Gool. 'Maar dit had een gezellige middag voor die jongens moeten worden.'

Noodbevel

Willem II speelde gisteravond in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Een groep van 150 Brabanders was met de trein naar Centraal Station gekomen. Op het perron werden zij ingesloten door ME'ers. Dit bleek uit voorzorg te zijn. Er waren signalen dat er in de buurt van CS een confrontatie zou ontstaan met Ajax-fans, dus vaardigde burgemeester Femke Halsema een noodbevel uit.

De wedstrijd tussen Ajax en Willem II eindigde in een 2-0 overwinning voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Kasper Dolberg en Frenkie de Jong waren de doelpuntenmakers in een uitverkochte Johan Cruijff Arena.