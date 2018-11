Streaker legt wedstrijd AFC stil: 'Shit, wat een mooie borsten'

De amateurswedstrijd tussen AFC en de Rijnsburgse Boys heeft gisteren even stil gelegen. De voetballers werden verrast door een vrouw die in haar blootje over het veld rende.

Een minuut lang heeft de naakte vrouw met een spandoek over het veld gerend. Er was geen steward die haar durfde te pakken. Ze is kort gestopt bij een van de spelers van de Rijnsburgse Boys, die niet helemaal wist wat hij met de streakster aanmoest.

'Mooie borsten'

De Amsterdammers wisten ervoor te zorgen dat zij niet te afgeleid raakten en versloegen de Rijnsburgse Boys met

6-2. Raily Ignacio, die twee goals maakte, vertelt Omroep West dat de vrouw toch wel de meeste indruk heeft gemaakt. 'Shit, wat een mooie borsten. Ongelooflijk'.

Het gebeurt vaker dat een wedstrijd verstoord wordt door een streaker. Meestal zijn het dan de mannen die in hun blote kont het veld op rennen. Dit keer was het een getatoeëerde dame met een spandoek met daarop de tekst: 'Harde Kern Rijnsburg'. GeenStijl heeft weten te achterhalen wie de mysterieuze streakster is. Het zou de erotische danseres Foxy zijn.

