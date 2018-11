Debat: wat kan en mág er nog in Amsterdam?

Is Amsterdam nog altijd de stad waar alles kan? Of zijn we inmiddels over de grens van wat we nog acceptabel vinden heen?

Over die vraag wordt vanavond gedebatteerd in De Balie. Is Amsterdams vrijzinnige imago een belangrijke oorzaak van de huidige overlast? Wat betekent het om een tolerante stad te zijn, en wat betekent het niet? En wat kunnen we doen om de stad waar alles kan leefbaar te houden?



Debat

Parool-journalist Michiel Couzy, die over dit onderwerp een reeks schreef in het Parool, opent de avond.



Hierna gaat het gesprek verder met raadsleden, (GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma en haar CDA-evenknie Diederik Boomsma) deskundigen (onder wie ombudsman Arre Zuurmond) binnenstadbewoners en betrokkenen.



Het debat is hieronder vanaf 20.00 uur te volgen. Kijken kan ook via de website van De Balie.