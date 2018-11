Belasting op attracties voor dagjestoeristen

Udo Kock wil de zogehete dagjesmensen belasting laten betalen voor hun bezoek aan de stad. Maar volgens de wethouder kan dat alleen als Amsterdammers mee gaan betalen.

Op dit moment betalen alleen de toeristen die ook in de stad overnachten belasting. De dagjesmensen, die de helft van het jaarlijkse bezoekersaantal uitmaken, ontspringen nu de dans. 'Een belasting op attracties. Ik denk dat je dat kunt inzetten om dagjesmensen een bijdrage te laten leveren. Als ze toch komen, willen we er wel wat aan verdienen. Dan hebben de Amsterdammers er ook nog wat aan', zegt Kock tijdens het debat in De Balie. Dat geld is volgens de wethouder nodig voor extra handhaving, reiniging en andere maatregelen om de toeristische drukte in toom te houden.

Omdat de Amsterdammer niet vrijgesteld kan worden van die nieuwe attractiebelasting die Kock wil introduceren, zullen de stadsbewoners ook getroffen worden. 'Een belasting op attracties is mogelijk, zowel juridisch als in de uitvoering, dat hebben we al onderzocht. Maar dat kan alleen als Amsterdammers ook gaan meebetalen. En daar wil ik graag het gesprek over aangaan.' Kock had het over een tax van ongeveer 75 cent tot 1 euro per ticket.

Extra contributie

Voormalig wethouder Carolien Gehrels zei gisteren tegen Het Parool dat zij vindt dat de gemeente naast toeristenbelasting extra contributie moet vragen. Een 'slimme chipkaart die bijhoudt waar bezoekers naartoe gaan' kan helpen.