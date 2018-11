Emotionele reacties bij protest faillissement MC Slotervaart

Veel boosheid en verdriet vandaag op het Museumplein. Zo'n 1500 patiënten, familieleden, artsen en andere medewerkers protesteerden tegen de chaos die het faillissement heeft veroorzaakt.

Veel patiënten zijn boos omdat er nog steeds onduidelijkheid is over waar zij terecht kunnen en wie hun behandelingen zal overnemen. Charlie Hilm, een van de patiënten, zegt: 'Ik sta hier om mijn afschuw uit te spreken over de kille ongeïnteresseerde houding van een regering die wegkijkt.'

Naast boosheid en verdriet is er ook onbegrip over het feit dat burgemeester Halsema niks van zich heeft laten horen. 'Op zulke momenten moet de burgemeester handelen en optreden namens de Amsterdammers. Ze heeft niets gedaan. Ze kan bemiddelen, de zaak heropenen, ze kan van alles doen', zegt een demonstrant.

'Ik sta op straat'

Ches Rijpkema, de organisator van het protest, reageert in tranen. 'Ik heb gezien hoe doodzieke mensen op stel en sprong overgeplaatst moesten worden op een onmenselijke manier. Dit kan en mag in de toekomst nooit meer gebeuren.' Sediek was al 26 jaar lang patiënt in het Slotervaart ziekenhuis en heeft geen idee waar hij naartoe moet. 'Ik heb niks, ik sta op straat. Vreselijk, toch?'

Een medewerker die ook aanwezig was bij het protest laat weten dat zij de patiëntenzorg hoog willen houden. 'De patienten mogen hier nietde dupe van worden. Wij gaan gewoon aan het werk, salaris of niet. Dat komt dan wel.'

Doorstart

Volgens de curatoren is er nog kans op een doorstart van het Slotervaart. Dat is ook waar de patiënten op hopen. 'Negentigduizend mensen, waar breng je die ineens onder? Het ziekenhuis moet een doorstart maken.' Deze week zullen de biedingen van diverse partijen beoordeeld worden op haalbaarheid.