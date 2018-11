Erik van Muiswinkel de nieuwe Sinterklaas

Erik van Muiswinkel wordt vanaf volgend jaar de nieuwe Sinterklaas in de stad. Dat maakte het comité dat de intocht organiseert vanavond bekend.

De cabaretier neemt het stokje na de komende intocht over van Jeroen Krabbé, die de afgelopen tien jaar de goedheiligman is geweest.

Van Piet naar Sint

Van Muiswinkel is bijna twintig jaar als Zwarte Piet actief geweest bij de intocht en het Sinterklaasjournaal. In 2016 nam hij afscheid van de rol vanwege de discussie over het uiterlijk van Zwarte Piet en hij zelf een voorstander is van de roetveegpiet.

De kindervriend zal, samen met de roetveegpieten, dit jaar voor de tachtigste keer aankomen.