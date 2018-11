Martin Garrix grijpt naast MTV EMA-award

Martin Garrix heeft vandaag geen award weten te bemachtigen bij de MTV European Music Awards.

Garrix was genomineerd in de categorie Best Electronic, maar Marshmello kaapte de award voor zijn neus weg. Toch zal hij niet heel erg balen, want hij werd onlangs verkozen tot beste DJ ter wereld. Tijdens Amsterdam Dance Event werd de Amsterdammer uitgeroepen tot nummer 1 in de lijst met de honderd beste dj’s, opgesteld door het Britse tijdschrift DJ Mag.

Lees ook: Martin Garrix opnieuw beste DJ ter wereld

De dj wist in 2016 wel twee awards binnen te slepen. Hij kreeg toen de prijs voor Beste World Stage-optreden en Beste elektronische act.

Lees ook: Twee MTV-awards voor Martin Garrix