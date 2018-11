Autobrand nummer 25 in Noord: Twee voertuigen in lichterlaaie

Aan de Reizigersweg in Noord zijn vannacht twee auto’s uitgebrand. Volgens een getuige ging er harde knal aan de brand vooraf.

De melding van het incident kwam rond 3.00 uur bij de brandweer binnen. De brand zou zijn begonnen bij een geparkeerde BMW en zijn overgeslagen naar een tweede voertuig. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Nummer 25

Op de beelden is een grote hoeveelheid rookontwikkeling te zien. Politie en brandweer waren snel ter plaatse, maar beide voertuigen waren niet meer te redden. Het is de 25e autobrand in Noord dit jaar.