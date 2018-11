Grote banken stappen over op uniforme gele geldautomaten

Het grootse deel van de geldautomaten krijgt een nieuwe, uniforme look. ABN AMRO, Rabobank en ING hebben de handen ineengeslagen om al hun automaten hetzelfde uiterlijk te geven.

De nieuwe automaten worden geel en krijgen de naam 'Geldmaat'. Iedereen kan straks met elke pas onbeperkt geld opnemen bij de 'Geldmaat', uiteraard zolang het saldo en paslimiet dat toelaat.

Evenwichtiger

Volgens Geldservice Nederland, het bedrijf dat voor de betreffende banken het fysieke geld telt en in omloop brengt, worden de automaten straks evenwichtiger over het land verdeeld: 'Zo zie je nu soms in een winkelgebied vijf automaten van de drie verschillende banken vlakbij elkaar staan. Op basis van het aantal transacties en bezoekers in het gebied kunnen bijvoorbeeld twee automaten ook voldoende zijn.'

Vanaf 2019 worden de geldautomaten vervangen, een jaar later moet dat hele proces afgerond worden.