Turkse moskeeën eisen dat Twitter het account van Geert Wilders verwijdert

De Turks-Islamtische Culturele Federatie (TICF), een koepelorganisatie van 144 Turkse moskeeën, eist dat Twitter het account van Geert Wilders opheft. Als dit niet gebeurt, wil de organisatie het social media platform voor de rechter slepen.

De TICF is van mening dat de uitspraken die Wilders op Twitter doet, in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van het platform. Wilders zou volgens TICF de vrijheid van meningsuiting misbruiken. 'Wilders gaat steeds verder. Met zijn uitlatingen kwetst hij 1.2 miljoen mensen in Nederland, doodgewone, hardwerkende moslims', aldus advocaat Edjer Köse in het AD.

Profeet Mohammed

Als voorbeeld noemt Köse een tweet van de politicus uit 2017, waarin hij de profeet Mohammed een pedofiel, massamoordenaar, terrorist en waanzinnige noemt. Dit soort uitspraken zijn gevaarlijk en kunnen tot geweld leiden, meent Köse. 'Mensen denken: "O, mag je die dingen allemaal zeggen over de islam? Nou, dan ga ik nog een stapje verder." En dat is een gevaarlijke tendens.'



Ook aangifte in andere landen

De federatie wil ook aangifte doen tegen Twitter in vier andere landen. Het gaat hierbij om Pakistan, Turijke, Marokko en Indonesië. 'Twitter biedt een podium om zijn haatzaaiende propoganda te verspreiden. Daarmee is niet alleen Wilders, maar ook Twitter strafbaar in die landen. De wereld is groter dan Nederland', aldus Köse in de krant.



Aanklacht Diyanet

Eerder dit jaar klaagde de Turkse godsdienstorganisatie Diyanet, verwant aan de TICF, Wilders ook aan. Toen had hij op verschillende social media platformen een filmpje geplaatst, waarin hij stelde dat de islam gelijkstaat aan discriminatie, terreur en geweld. Het OM besloot toen de politicus niet te vervolgen.