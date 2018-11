Italiaan Rocchi fluit Champions League-duel Benfica-Ajax

De Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi is door de UEFA aangesteld om het Champions League-duel tussen Benfica en Ajax te fluiten. De wedstrijd wordt woensdag in Lissabon gespeeld.

De scheidsrechter is geen onbekende van Ajax. Hij floot ook toen Ajax in de Europa League opnam tegen Olympique Lyon in 2016-2017. Het werd toen 4-1. Tijdens de finale was de Italiaan vierde official.

Ook in 2011 en 2012 floot Rocchi wedstrijden tegen Ajax. In 2011 verloren de Amsterdammers van Manchester United (0-2), maar in 2011 won Ajax in Brussel van Anderlecht (0-3).

Rocchi wordt woensdag geassisteerd door Elenito di Liberatore en Matteo Passeri. Vierde official is Stefano Alassio. Twee weken geleden won Ajax met 1-0 in Amsterdam van de Portugezen. Als Ajax wederom wint van Benfica, gaat de club door naar de knock-outfase.