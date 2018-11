Veel bloed bij steekpartij in Osdorp

In de Nicolaas Anslijnstraat in Nieuw-West is vanmiddag een vrouw neergestoken. De verdachte, een andere vrouw, sloeg op de vlucht.

Dat bevestigt de politie. Ze weten nog niet hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn, alleen dat er 'veel bloed' was.

Wie de dader is, is nog onbekend. Uit getuigenverklaringen weet de politie dat het gaat om een vrouw.